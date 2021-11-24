Engelli oğluna şiddet uygulayan eşini şikayet edip, boşanma davası açtı

ANTALYA'da Bekir U. (43), bedensel ve zihinsel engelli oğlu Mehmet U.'ya (13) şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Safiye U.'yu savcılığa şikayet edip, boşanma davası açtı. Mehmet U., "Üvey annem bana birkaç kez sopayla vurdu, tokatladı. Kimseye söylememem için de tehdit etti. Beni öldüreceğini söylüyordu. Korktum, sustum" dedi.

Olay, temmuz ayında meydana geldi. 2018 yılında eşi kanserden ölen Bekir U., 2020'nin Aralık ayında Safiye U. ile evlendi. Üvey annesi ve babası ile Döşemealtı ilçesinde yaşayan engelli Mehmet U., kısa süreliğine öz anneanne ve teyzesinin evinde kalmaya başladı. Engelli yeğenine banyo yaptıran teyze Gülcan Ö., Mehmet U.'nun sırtındaki yaraları gördü. Bu yaraların nasıl meydana geldiğini sorduğu Mehmet U.'dan cevap alamayan Gülcan Ö., yeğeninin okulda şiddet görmüş olabileceğini düşündü. Teyzesinin ısrarı üzerine kendisine, üvey annesinin şiddet uyguladığını söyleyen Mehmet U., "Üvey annem bana birkaç kez sopayla vurdu, tokatladı. Kimseye söylememem için de tehdit etti. Beni öldüreceğini söylüyordu. Korktum, sustum" dedi.

Mehmet U.'nun avukatı Nevin Korkmaz ise yaşananların insanlık dışı olduğunu belirterek, "Ortada engelli bir çocuğa karşı işlenen şiddet var. Hem de zincirleme bir şiddet. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.