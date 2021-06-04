Engelli memuru rehin alan bıçaklı saldırgan tutuklandı
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Engelli memuru rehin alan bıçaklı saldırgan tutuklandı

Engelli memuru rehin alan bıçaklı saldırgan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan engelli memuru rehin alan bıçaklı saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan engelli memuru rehin alan bıçaklı saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın emniyetteki ilk ifadesinde, kendisini taciz eden birinin o binada çalıştığını söylediği, bulamayınca kendisine yalan söylediğini öne sürdüğü memuru rehin aldığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Haziran günü saat 15.30 sıralarında Alsancak semtinde bulunan Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Emin S., bina önündekilere bir kişinin fotoğrafını göstererek binada olup olmadığını sordu. Bina önündekilerin fotoğraftaki kişiyi tanımadıklarını söylemesi üzerine Emin S., cebindeki bıçağı çıkartarak o sırada bina önünde duran ve engelli kadrosunda çalıştığı öğrenilen Mehmet Atalay Sonyıldırım'ın boynuna dayadı. Şüphelin Sonyıldırım'ı rehin almasının ardından durum, çevredekiler tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasında yardımcı olacaklarını söyleyerek saldırganı ikna etti. Gözaltına alınan Emin S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aradığı kişiyi bulamayınca rehin almış

Öte yandan, bıçaklı saldırgan Emin S.'nin emniyetteki sorgusunda, olaydan bir gün önce Ege isimli biriyle alkol aldıklarını ardından da Ege isimli kişinin kendisini taciz ettiğini söylediği, olayın meydana geldiği binada çalıştığını söylediği için de onu bulabilmek için oraya gittiğini söylediği öğrenildi. Emin S.'nin çevredekilere Ege isimli kişinin fotoğrafını gösterdiğini ancak kişiyi kimse tanımayınca kendisine yalan söylediklerini düşündüğü için Sonyıldırım'ı rehin aldığını söyleyen Emin S., engelli memura zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığı söylediği de ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Emin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı
İzmir'de hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı
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