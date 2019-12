Engelli kızın okuduğu şiir herkesi ağlattı

04.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:28

Van'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Edanur Handil'in anne ve babasına hitaben yazdığı şiiri okuması, salonda duygulu anlar yaşattı. '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde engellilere 112 ve UMKE'nin faaliyetleri işaret diliyle anlatıldı.



İpekyolu ilçesindeki faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan e Eğitim ve rehabilitasyon merkezi Müdürü Rıdvan Karaman özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin amacının öncelikli olarak zihinsel ve fiziksel performansı yaşıtlarına göre geri olan bireylere kendi kendilerine yetebilecek duruma gelebilmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Özel eğitimin amaçlarının en üst basamağında bireylerin ve ailelerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, kendilerinin yaşam alanını genişletmek, üreten ve yapıcı bireyler olarak toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmaktır. Toplumsal yaşamda, birçok farklı problemlerle karşı karşıya kalan özel gereksinimi olan bireylerin sorunlarının çözümü için, her bireyin, her kurumun ve her toplumun üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor" dedi.



Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara ise engellilerin yaşadığı sorunlara değinerek, "Bizler yılda bir hatırlanan insanlar olmak istemiyoruz. Belirli gün ve haftalar bize verilen bir lütuf değil. Bu bizi ne kadar ezdiğinizi bir daha hatırlattığınız gün olarak bunu kabullenmeniz lazım. Engelliler sevildiği için değil maaşı için bakılıyor. Engelli ailesinin gözünün arkada kalmaması için bu yönde çalışma yapılması ve engellilere yönelik kurumların açılması lazım. Ama maalesef şu anda engelliler üzerinden rant elde etmek isteyen siyasiler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş var. Bunu aşmamız lazım" ifadelerini kullandı.



Fizyoterapist İbrahim Tonga ve Psikolog Tuğba Bozkurt'un konuşmasının ardından engelli öğrenciler tarafından, türküler seslendirildi, şiirler okundu. Etkinlikte anne ve babasına hitaben yazdığı şiiri okuyan 12 yaşındaki bedensel engelli Edanur Handil, salondakileri ağlattı. Şiirinde anne ve babasına olan sevgisini, insanların engellilere karşı olumsuz davranışlarını anlatan Handil, yaptığı açıklamasında, "Ressam olmak istiyorum. Benim gibi engelli ve engelli olmayan çocuklarınızı eşit şekilde ve onları sonuna kadar sevmenizi istiyorum. Benim annem ve babam o kadar iyi insanlar ki anlatılamayacak kadar" diye konuştu.



Annesi Emine Handil'in kucağında sahneye gelen Van Polatoğlu İlkokulu 6'ncı sınıf öğrencisi bedensel engelli Edanur Handil, 'Hayat yaşama anlamı' şiirini okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Davetlilerin de duygulandığı programda Handil, şiiri okuyunca 3 yıl önce vefat eden dedesi için ağladığını söyledi. Baba Fahrettin Handil ise, kızı Edanur'un şiirini okurken çok duygulandığını ifade ederek, "Onun ağlaması beni de çok etkiledi. Kızımı çok seviyorum. Kızım engelli, ama gerçekten hiçbir zaman engelli gibi davranmamış. Bizim hayatımız olmuş. Başta kızım olmak üzere bütün engellilerin, dünya engelliler günü kutlu olsun. Bu şiiri kendisi kaleme almış. Onu çok seviyorum" diye konuştu.



UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' engellilere 112 ve UMKE faaliyetlerinin işaret diliyle anlatılması ile devam eden program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA