Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı

İstanbul'da 17 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Kader, kendisini kandıran bir şahıs tarafından kaçırıldı. Genç kız giderken ailesinin tüm birikimi olan altınları da yanında götürdü. Kanser olan anne ve KOAH hastası olan baba, "Abim gibi diyerek bizi kandırdı, meğer öyle değilmiş. Çok perişanız" diyerek yardım istedi.

Bahçelievler Zafer mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli olan Kader Karataş (17), aynı mahallede yaşayan Erdal D. tarafından kandırılarak kaçırıldı. Erdal D. genç kıza evden çıkarken ailesinin yıllardır ev alma hayaliyle biriktirdiği altınları da yanına almasını söyledi.

AİLEYE RAHATSIZLIK VERDİ

Erdal D. isimli adamın daha önce de ailenin evinin önüne gelerek Kader Karakaşın dışarı çıkmasını isteyerek bağırdığı ve camlara çeşitli cisimler atarak aileye rahatsızlık verdiği de öğrenildi. Kan kanseri olan anne Yıldız Karataş ve KOAH hastası olan baba Yusuf Karataş, kızlarının ve yanında götürdüğü altınların bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

"ABİM GİBİ DİYORDU, YALAN SÖYLÜYORMUŞ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'dan yardım beklediğini söyleyen anne Yıldız Karataş "Olay saatinde yatıyordum. İlaç sarstı biraz uyumaya çalıştım. İkizlerim 'anne Kader çıkıyor peşinden koş' dedi. Çok dalgın halde merdivenin başında kızımın peşindeydim. Bir baktım binanın bir arka sokağında kızımı arabayla zorla kaçırdılar. Kızımdan altınları da yanında getirmesini istemiş. Kızımın bir an önce eve dönmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir yardım istiyorum. Kan kanseri ile pençeleşiyorum. Bir mahallenin içinde tanışmışlar. Bana hep yalan söyledi 'anne' dedi 'abi kardeş gibiyiz' dedi ama öyle olmadı. Yaşantımız sarsıldı. Şu an onun yanında görenler söylüyorlar. Bu çete başı gibi. Kızım için kapıyı pencereyi taşladı bağırdı komşular da biliyor zaten" şeklinde konuştu.

"BİZİ PERİŞAN ETTİLER"

Baba Yusuf Karataş ise, "Artık beynine girmişler açıkçası. Çok zor durumdayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Zeka geriliği vardı kızımda. Bende de akciğer KOAH hastasıyım. Bizi mağdur perişan ettiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı