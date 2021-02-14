Engelli İlkin'in motosiklet sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Engelli İlkin'in motosiklet sevinci

14.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:10
Engelli İlkin'in motosiklet sevinci

IĞDIR'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli İlkin Alagöz'e (28), bir hayırsever tarafından engelli motosikleti hediye edildi.

IĞDIR'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli İlkin Alagöz'e (28), bir hayırsever tarafından engelli motosikleti hediye edildi. Motosikletiyle mahallede tur atan İlkin, büyük sevinç yaşadı. 

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Alagöz (65) ve Abdulkerim Alagöz (60) çiftinin 13 çocuğundan biri olan bedensel engelli İlkin Alagöz, yürümekte zorlandığı için yerel bir gazetenin yöneticilerinden yardım istedi. Gazete yönetiminin girişimleri sonucu hayırsever bir iş insanı, engelli İlkin'in talebini yerine getirerek aldığı motosikleti evine gönderdi. Kamyonetle evinin önüne getirilen motosikleti gören İlkin Alagöz, büyük sevinç yaşadı. Motosikletin indirilmesini heyecan içinde bekleyen İlkin, mutluluğunu mahallede kısa bir tur atarak gösterdi. İlkin Alagöz hayırsever iş insanına ve yerel gazete yönetimine teşekkür etti. 


Engelli İlkin'in motosiklet sevinci
Engelli İlkin'in motosiklet sevinci
Engelli İlkin'in motosiklet sevinci
Engelli İlkin'in motosiklet sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Emina Jahovic Mustafa Sandal Seren Serengil
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engelli İlkin'in motosiklet sevinci - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 09:11:28. #1.14#
title