Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı
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Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı

11.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:07
Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı

KARABÜK'te, bir gözünde protez bulunan epilepsi hastası Samet Karaman (30), 3 yıl önce İŞKUR tarafından verilen hibe krediyle 5 inek, Tarım İl Müdürlüğü'nden de 3 inekle hayvancılığa başladı.

KARABÜK'te, bir gözünde protez bulunan epilepsi hastası Samet Karaman (30), 3 yıl önce İŞKUR tarafından verilen hibe krediyle 5 inek, Tarım İl Müdürlüğü'nden de 3 inekle hayvancılığa başladı. Hayvan sayısını 17'ye çıkaran Samet Karaman, "Arkadaşlarıma tavsiyem gelip köyde hayvancılık yapsınlar" diye konuştu.

Karabük'e bağlı Kahyalar köyünde yaşayan Samet Karaman, görme engelli olarak doğdu. Epilepsi hastası da olan Karaman'ın sağ gözüne protez takıldı. Çocukluktan bu yana dedesi ile hayvancılık yapan Karaman, 3 yıl önce İŞKUR'dan aldığı engelli hibe desteği ile 5 inek alarak hayvancılığa başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nden de 3 inek alan Karaman, aradan geçen zamanda 17 hayvan sahibi oldu.İŞKUR'dan 5, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 3 olmak üzere 8 büyükbaş hayvan aldığını, şu anda hayvan sayısını 17'ye çıkardığını ifade eden Samet Karaman, "Hafta sonları dedemin yanına geliyordum. Dedemle birlikte inekleri güdüyordum. Hayvancılığa dedemin sayesinde başladım. Devletten destek aldım. İŞKUR'dan 5, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 3 tane aldım. Hayvanlarımı çoğalttım. 17 tane hayvanım var şuan. Bu işi yapmak ve büyütmek için daha da destek istiyorum. Epilepsi hastalığım var. Günde 3 tane ilaç kullanıyorum. Sağ gözümde de protez var. Arkadaşlarıma tavsiyem gelip köyde hayvancılık yapsınlar" diye konuştu.


Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı
Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı
Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı
Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı
Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı, 8 olan hayvan sayısını 17'ye çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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