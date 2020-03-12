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Yıldırım Bayezid, Danışman, Bursa, Yaşam

Engelli gençlere el uzattılar

Engelli gençlerin lider yönlerini ortaya çıkartmak, onların hayata tutunmalarına destek olmak ve onlara her daim destek olan ailelerinin bu özel gençlerin birey oluşunda farkındalıklarını arttırmak amacıyla Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü tarafından düzenlenen 2 gün süreli Engelli...

12.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:05
Engelli gençlere el uzattılar

Engelli gençlerin lider yönlerini ortaya çıkartmak, onların hayata tutunmalarına destek olmak ve onlara her daim destek olan ailelerinin bu özel gençlerin birey oluşunda farkındalıklarını arttırmak amacıyla Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü tarafından düzenlenen 2 gün süreli Engelli RYLA Semineri, Çekirge Ramada Otel'de çeşitli eğitimlerle gerçekleştirildi.


2440 Bölge Guvernörü Fatih Akçiçek'in katılımıyla başlayan program, Psikolojik Danışman/ Eğitmen Özlem Aktaş'ın "Sen değişirsen, dünya değişir" başlıklı sunumuyla devam etti. Seminer kapsamında Klinik Psikolog Ayşe Gavas Aslan, "Engelim, Benim Gücüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, 1999 depreminde göçük altında kalarak iki bacağını kaybeden CMAS Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak ise; göçük altından su altına uzanan başarı hikayesini paylaştı. Koçak, "Şartlar ne olursa olsun gidecek bir adım, ilgiler ve beceriler doğrultusunda geliştirilecek yönler var, yeter ki isteyin. Hayat; onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır." mesajı verdi.


Öğretim Görevlisi, Psikolojik Danışman, Koç Mentor ve İş Menajeri Erim Hısım, "Kaybetmek; vazgeçtiğin andır." diye söze başladı ve engelli gençlere başarının formülünü tanımladı.


Seminer; Özlem Aktaş'ın "İçimdeki liderin dönüşüm yolculuğu" başlıklı interaktif sunumuyla son buldu. Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü üyelerinin de eşleriyle birlikte katılım gösterdiği Engelli Ryla Semineri'inde, sponsorların da destekleriyle 20 engelli genç aileleriyle birlikte hem yaşam ve liderlik üzerine eğitimler alırken hem de geleceğe sımsıkı sarılmak adına motivasyon desteği buldular.


Programın sonunda gerçekleşen akşam yemeğinde Kulüp Dönem Başkanı Rotaryen Metin Toy; 2 günlük seminerin organizasyonunda emeği geçen üye ve eşlerine teşekkür ederken, geçtiğimiz yıllarda da yine Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü tarafından düzenlenen Engelli Ryla Semineri'nin, engelli gençler ve aileleri için hem nefes aldıran ve motivasyon yükselten hem de gençlere eğitim fırsatı sunan bir etkinlik olduğunu ve günün sonunda mutlu yüzleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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