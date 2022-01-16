Tezgahındaki akü ve malzemeleri çalınan engelli genç: "Hayatımı batırdılar"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan fiziki engelli gencin, tezgahındaki akü ve malzemeleri çaldılar.

Tek başına yaşayan yüzde 75 fiziksel engelli Onur Aşa(25)'nın hırsızlarla başı belada.

Olay Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek başına yaşam mücadelesi veren Onur'un, geçimini sağladığı mısır tezgahında hırsızlık yaşandı. Onur'un park edip evine gittiği sırada, şüpheli veya şüpheliler, tezgahındaki aküyü ve malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar.

Esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelip tezgahındaki dağınıklığı gören gencin, dünyası başına yıkıldı.

HAYATIMI BATIRDILAR

Büyük üzüntü yaşayan Onur Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde 5 kuruş yok. İnanırmısın; sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah." dedi.

Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.