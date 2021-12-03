Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye! Engelli gencin elini öperek karşılık verdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye! Engelli gencin elini öperek karşılık verdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a engelli bir genç, merhum annesi Tenzile Erdoğan'la çektiği bir fotoğrafın kara kalem çalışmasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katılarak, öğretmenlerle birlikte atamaları gerçekleştirdi. Atama töreninde Cumhurbaşkanı'na yönelik duygulandıran bir sürpriz yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye! Engelli gencin elini öperek karşılık verdi

CUMHURBAŞKANI VE ANNESİNİN RESMİNİ ÇİZGİ

Törene katılan engelli bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını Cumhurbaşkanı'na hediye etti. Genç ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulandığı gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye! Engelli gencin elini öperek karşılık verdi

GENCİN ELİNİ ÖPTÜ

Teşekkürünü gencin elinden öperek ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması salonda seçilen numaralarla yapılacak 9 kişiye ilişkin bir numarayı, kendisine hediye takdim eden gençten istedi. Gencin 8 numarayı söylemesiyle, atama gerçekleştirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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