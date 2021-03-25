Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü büyük yankı uyandırdı
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Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü büyük yankı uyandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü büyük yankı uyandırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'Delikanlı' lakaplı şahsın işitme engelli gence şiddet uygularken çekilen görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'Delikanlı' lakaplı şahsın işitme engelli gence şiddet uygularken çekilen görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K.'nin kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü büyük yankı uyandırdı
Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü büyük yankı uyandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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