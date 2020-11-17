Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı

İngiltere'de yaşayan sekiz aylık hamile kadın, doktorundan çocuğunun engelli doğabileceğini öğrendi. Diğer iki çocuğunu okula bıraktıktan sonra tren istasyonuna giden kadın, herkesin gözü önünde trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi. Merhumun, çocuğunu engelli doğma ihtimali nedeniyle aldırdığı ve bunun üzerine depresyona girdiği öğrenildi.

2018 yılında yaşanan olayda, Berkshire kentinde yaşayan 39 yaşındaki sekiz aylık hamile kadın Zdenka Yabani, doktorundan çocuğunun engelli doğabileceğini öğrendi. Bunun üzerine hamile kadın, diğer 2 çocuğunu okula bıraktıktan sonra bilet alarak tren istasyonuna gitti.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ATLADI

Yabani, herkesin gözü önünde hızla istasyona yaklaşan trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi. İstasyon çalışanı olan Anna Bodja, tren yaklaştığı sırada üzerinde beyaz bir ceket olan kadının trenin önüne atladığını ve birkaç saniye içinde trenin altında gözden kaybolduğunu söyledi.

BEBEĞİNİ ALDIRMIŞ

Elde edilen bilgilere göre Zdenka'nın 2012 yılında hamile kaldıktan sonra doktorların kendisine bebeğin anormal doğacağını söylemesi üzerine bebeği kürtajla aldırdığı ve o tarihten intiharına kadar ağır depresyon ile mücadele ettiği öğrenildi.

2017 yılından hastanede psikolojik tedavi altına alınan Zdenka, hastaneden taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmayı bıraktı.

PSİKOLOJİK YARDIMI KABUL ETMEMİŞ

Zdenka'nın kocası Jude, bazen eve psikolojik danışman çağırmak istediğini ama eşinin evliliğine ve özel hayatına müdahale ettiklerini söyleyerek eve gelmelerini istemediklerini söyledi. Jude, karısının psikolojik sorunları olmasına rağmen birkaç istisna haricinde anormal davranışlarda bulunmadığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.