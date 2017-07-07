Engelli Çocuklar İçin Tarımsal Çalışma Başlatıldı

Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanı Merkezi Müdürü Berrin Gürleyen tarafından engelli çocuklar için tarımsal çalışma başlatıldı.



Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanı Merkezi Müdürü Berrin Gürleyen yaptığı açıklamada, "Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizden yatılı ve gündüzlü olarak yararlanan engelli çocuk ve yetişkinlerin el becerilerini geliştirmek, üretime yönlendirerek, toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek, her şeyden önce onları mutlu edebilmek amaçlı tarımsal bir çalışma başlattık. Kuruluşumuz içerisinde bulunan 2 bin 600 metrelik alana engelli kişilerimiz ve bakım elemanlarımız mısır, domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak, kavun, karpuz, pırasa gibi birçok sebze ve bakliyat ektiler. Dört yaşam evimiz, üç umut evimiz ve gündüzlü bakım merkezimiz bahçelerini bölerek, ayırdılar. Gruplarımız bahçelerini sahiplenerek, sulamalarını ve bakımlarını düzenli olarak, istekle Yapıyorlar. Bahçelerine emek verdikçe ve ürünlerinin ortaya çıktıklarını gördükçe bahçelerine olan ilgilerinin arttığını ve gruplar arası farklı bir rekabet ortamı oluştuğunu görüyoruz. Personel olarak bizler de onlarla beraber bu heyecanı birlikte yaşatıyoruz" dedi. - SİNOP