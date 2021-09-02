ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
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ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde engelli bireyler için 'Lezzet Engel Tanımaz' yemek yarışması düzenlendi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde engelli bireyler için 'Lezzet Engel Tanımaz' yemek yarışması düzenlendi. 12 takım halinde birbirleriyle mücadele edenler, şefleri etkileyebilmek için hünerlerini sergiledi.

Çayırova Belediyesi, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneği engelli bireyler için 'Lezzet Engel Tanımaz' yemek yarışması düzenledi. Yarışmada 12 takım mücadele etti. Üç kişiden oluşan takımlarda, iki engelli birey, takımlarında bulunan yardımcıları eşliğinde yemek yaparak şefleri etkilemeye çalıştı. Amaçlarının engelli bireylerin toplum içerisinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıcı ve özellikle onların hayata dahil olmalarına yönelik birçok çalışma yaptık. Biz her yıl engelli kardeşlerimize yönelik bir farkındalık oluşsun ve hayatlarının kolaylaşması için çözümler üretmek adına bir konu başlığı belirliyorduk. Bu sene de belirlediğimiz konu başlığı 'Engelli ve ev hayatı' bu kapsamda da ilk etkinlik olarak yemek yapma yarışması düzenledik. Burada 12 takımımız yarışıyor, takımlarda iki engelli kardeşimizin yanına bir de engelli olmayan bir kardeşimizi takımımıza ilave ettik. 12 takımımızın da birbirinden güzel yemek hazırlayacaklarına eminim dedi.

'ENGELLİLERLE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ ARTIRMAK İÇİN DÜZENLEDİK'

Düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşiti, Biz bu etkinlikte engellilerin neler yapabildiğini, engelliler ve engelsiz bireylerin bir araya geldiğinde nasıl güzel çalışmalar yapabildiğini göstermek için düzenledik. Toplumumuz engellileri tanımıyor, tanımadığı için iletişim kuramıyor. Biz Türkiye'de engellilerle birlikte yaşama kültürünü artırma adına böyle bir çalışma içine girdik. İnşallah bu çalışmalarımızın devamı da gelecek diye konuştu.

ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
ENGELLİ BİREYLER YEMEK YAPARAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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