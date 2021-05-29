Engelli Ahmet, tek bacağıyla bisiklet sürerek hayata tutunuyor
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Engelli Ahmet, tek bacağıyla bisiklet sürerek hayata tutunuyor

Engelli Ahmet, tek bacağıyla bisiklet sürerek hayata tutunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Engelli bisiklet sporcusu Ahmet Dönmez, tek ayağıyla sürdüğü bisikletiyle şehir şehir gezerek hayata tutunuyor.

Engelli bisiklet sporcusu Ahmet Dönmez, tek ayağıyla sürdüğü bisikletiyle şehir şehir gezerek hayata tutunuyor.

Çocuklukta geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden ve tek bacağıyla hayata tutunmaya çalışan bisiklet sporcusu Ahmet Dönmez, 85 km pedal çevirerek Adana'dan Hatay'ın Erzin ilçesine geldi. Dönmez, burada İki Gün İki Teker Bisiklet Gönüllüleriyle buluştu.

Erzin İstasyon mevkiinde karşılanan Ahmet Dönmez ve hocası Özgül Yeşil, Erzin İstasyonu'nda mola verip ardından İssos Harabelerini gezdiler.

Ahmet Dönmez, küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu tek bacakla kaldığını ve hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, "Bir gün salonda antrenman yaptığım sırada tek ayağımla neler yapabilirim diye düşünürken bisikletle hayata tutunabileceğimi hayal ettim. Şu anda gördüğünüz gibi hocam Özgül Yeşil ile birlikte farklı farklı yerlere gidip arkadaşlarımızla etkinlik yapıyoruz. İnsanlar tek kolum tek bacağım var diyerek karamsarlığa kapılmasın arayış içerisinde olsun. Adana'dan 85 km yol kat ettik bir o kadarda dönüş yapacağız" diye konuştu.

Dönmez'in hocası Özgül Yeşil de, bir ayağın olmamasının insana engel olmadığını kaydederek, "Birlikte başarabiliriz dedim ve bu yola çıktık. Geçen hafta Mersin'deydik, bu hafta da Erzin'e geldik ve yeni dostlarımızla tanıştık. Erzin'in tarihi yerlerini gördük" dedi. - HATAY

Engelli Ahmet, tek bacağıyla bisiklet sürerek hayata tutunuyor
Engelli Ahmet, tek bacağıyla bisiklet sürerek hayata tutunuyor
Engelli Ahmet, tek bacağıyla bisiklet sürerek hayata tutunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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