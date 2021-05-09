Engelli 3 çocuk annesi kadın 'yılın annesi' seçildi

Muş'ta 17 yıldır 3 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapan 42 yaşındaki fedakar anne Fatma Polat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'yılın annesi' seçildi.

Muş'ta 17 yıldır 3 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapan 42 yaşındaki fedakar anne Fatma Polat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'yılın annesi' seçildi.

Merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden aileyi ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ayşe Kardaş ve uzman personeller, Fatma Polat'a beraberlerinde getirdikleri çiçeği takdim etti. Yılın anneliğine layık görülen Fatma Polat'a fedakarlığından dolayı teşekkür eden Ayşe Kardaş, Anneler Günü dolayısıyla kurum olarak aileyi ziyaret ettiklerini söyledi. Ailenin 4 çocuğu bulunduğunu ve üçünün engelli olduğunu ifade eden Kardaş, "Biz bu süreçte kurum olarak aileden desteklerimizi esirgemiyoruz. Annemizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Annemizin 3 engelli çocuğu bulunmakta. Onlara hem annelik hem babalık görevi yapıyor. Bu zor şartlar altında bizde kurum olarak desteklerimizi her zaman esirgemeyeceğimizi kendisine iletmiş bulunmaktayız" dedi.

17 yıldır çocuklarına kendisinin baktığını kaydeden fedakar anne Fatma Polat ise "Çocukların eğitim ve her türlü sıkıntılarıyla kendim ilgileniyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yardım alıyoruz. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Yılın annesi olarak seçildiğim içinde çok gururluyum. Çok mutluyum" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı