KARABÜK (İHA) - Engellerini unutup, öğrencilerini hayata hazırlıyorlar... Onlar eğitimin engelsiz öğretmenleri

KARABÜK Karabük'te bebeklik döneminde geçirdikleri rahatsızlık sonucu engelli olan öğretmenler tutundukları mesleklerinde başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyorlar.

Aydınlıkevler İlkokulu ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli iki öğretmen geçirdikleri rahatsızlık sonucu engelli olmalarına rağmen mesleklerini sürdürüyor.

1970 yıllarında yapılan aşı sonrası sol ayağının kısa kalması nedeniyle engelli olan Aydınlıkevler İlkokulu'nda görevli Seyit Aslan 25 yıldır mesleğini severek yapıyor. Engelini unutarak azmi ile çevresine örnek olan Aslan, çocukluğunun arkadaşları sayesinde güzel geçtiğini ve zorluk çekmediğini ifade etti.

"Onları hayata hazırlamak istedim"

Öğretmen olmayı çocukluğundan itibaren düşündüğünü aktaran Aslan, "Öğretmen olup öğrencilerimle vakit geçirmek, onları hayata hazırlamak, engelli insanların bir şeyler başarabileceğini göstermek istedim. Çünkü dünyada bir sürü engelli insanın değişik dallarda neler yapabileceğini görüyoruz" dedi.

Seyit, engellilerin hayata tutunmaları, umutlarını ve sevgilerini kaybetmemeleri gerektiğini kaydetti.

"Bu engel türü beni motive etti"

Doğum sırasında kordon dolanması dolayısıyla sağ kolundaki sinirlerinin ezilmesinden dolayı engelli doğan Karabük Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli Emrah Aktar ise, engellilik sürecinin doğuştan itibaren olduğu için çok çabuk alıştığını ifade ederek şunları söyledi: "Doğuştan gelen bir engel türü olduğu için çok çabuk alıştım. Tabi bazı zorlukları oldu. Arkadaşlıklarla diyaloglar, sosyal yaşantımızda karşılaştığımız güçlükler meydana geldi ama bununla birlikte de avantaj olarak gördüğüm için okumam gerektiğini, meslek sahibi olabilmek için çalışmam gerektiği konusunda bu engel türü beni motive etti."