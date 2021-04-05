Enflasyon Mart 2021 oranları açıklandı! Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu?
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Enflasyon Mart 2021 oranları açıklandı! Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Enflasyon Mart 2021 oranları açıklandı! Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu?

Ocak, Şubat enflasyon oranından sonra Enflasyon Mart 2021 oranları TÜİK tarafından açıklandı! Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1.08, yıllık yüzde 16.19 arttı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 61.04 ile karnabahar oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 287 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti. En son 2019 yılının Ekim ayında tek haneli sayıları gören yıllık enflasyon o zamandan bu yana çift hanede seyrediyor.

Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu
Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu

Enflasyon Mart 2021 verisi ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Mart ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Mart ayında enflasyon oranı (TÜFE) yıllık %16.19, aylık %1.08 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON MART 2021 ORANLARI

TÜFE'de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ilk 5 ürün şu şekilde:

ÜRÜNARTIŞ (%)ÜRÜNDÜŞÜŞ (-%)
Karnabahar61.04Kabak17.30
Sivri biber27.88Salatalık17.08
Tavuk eti9.79Kıvırcık15.55
Tıraş malzemeleri8.52Kırmızı lahana12.32
Limon7.71Kuru soğan9.84

AYLIK EN AZ ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi.

En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

ENFLASYON OCAK 2021 ORANLARI

TÜİK verilerine göre, enflasyon, Ocak 2021'de yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. TÜİK aralık ayı enflasyon oranı… Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi

ENFLASYON ŞUIBAT 2021 ORANLARI

Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,02 oranında düşüş kaydetmiş ve yıllık enflasyon 0,80 puan azalarak yüzde 8,78 olmuştur. Enflasyondaki düşüş işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanmıştır.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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