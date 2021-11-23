Enez Yolu Mezarlığı'nda düzenleme çalışmaları devam ediyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da mezarlıktaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Keşan Belediyesi Mezarlıklar Sorumlusu Taner Güngör çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Keşan Belediyesi ekiplerimiz, araç ve yaya yollarına kilitli taş döşeyerek çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Çalışmalarla mezarlık içerisindeki yollarımız çamurdan kurtuldu.Mezarlıkta 300 kişilik mezar yeri kaldı ve mezarlıktaki altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. "

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