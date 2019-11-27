Enez'in tarihi mirası eserlerin kopyaları, Saros Körfezi'ne batırıldı

27.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:14

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilçenin tarihi kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi'nin surlarının kopyaları, Altınkum mevkiinde kıyıdan 1,2 mil açıkta batırıldı. Törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, amatör dalgıç olduğunu belirterek, dalış yaptı.

Enez Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak Projesi' kapsamında Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez Kalesi surlarının kopyaları yapılarak oluşturulan olan yapay resif, Enez Limanı'na 5 mil, karaya ise 1,2 mil uzaklıkta Alltınkum mevkiinde batırıldı. Törene Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, komutanlar ve beraberindekiler katıldı. Amatör dalgıç olduğunu ve bugüne kadar 100 dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Kaymakcı, batırılan objelerin turizme katkı sağlayacağını belirterek, "Denizin altında o güzellikleri göreceğim" dedi.

Batırılan heykellerden Nike heykeli 3 metre 13 santim yüksekliğinde, 2 ton ağırlığında, aslan heykeli, 1 metre uzunluğunda yarım ton ağırlığında. Diğer heykellerden mezar steli olan rolyef 3 metre uzunluğunda 1,5 ton ağırlığında yapıldı. Enez Kalesi sur duvarı heykeli ise 5 metre yüksekliğinde 1 ton ağırlığında.Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Nike heykelinin batırılmasının ardından gazetecilerin bulunduğu Sahil Güvenlik botuna gelerek, dalgıç kıyafeleriyle açıklama yaptı. Kaymakcı, "Denizin dibi çok güzeldi. Bölgenin dalış turizmini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Tüm dalgıçları buraya bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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