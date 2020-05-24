Enez Fatih Camisi yıl sonunda ibadete ve turizme açılacak
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Enez Fatih Camisi yıl sonunda ibadete ve turizme açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna 2016 yılında başlanan Enez Fatih Camisi'ndeki çalışmaların bu yıl sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

Enez Fatih Camisi yıl sonunda ibadete ve turizme açılacak
24.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:50

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna 2016 yılında başlanan Enez Fatih Camisi'ndeki çalışmaların bu yıl sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyon sürecinin başladığı 2016 yılında caminin harabe durumda olduğunu söyledi.

Caminin, 1. derece arkeolojik sit alanı olan Enez Kalesi içerisinde yer alması nedeniyle çalışma için zor bir sahada bulunduğunu belirten Güneren, işlemlerin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Güneren, restorasyonun başında caminin temellerini açarak güçlendirdiklerini anlatarak, "Temel enjeksiyonlarından sonra sağlam beden duvarlarından başlamak üzere inşa çalışmalarına başladık. 2020 yılının başına geldiğimizde caminin tavanını, kubbesini tamamen kapattık." dedi.

Caminin içerisindeki ısıtma ve soğutma sistemlerinin kurulduğunu, zeminin mermer döşemesinin yapıldığını, 1. derece arkeolojik sit alanı olan çevresiyle ilgili kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Güneren, şöyle devam etti:

"İmalata başlamadan önce caminin harem kısmında yerde özgün döşeme taşları vardı. Bu taşları numaralandırmak suretiyle yerinden kaldırdık ve yaklaşık 3 yıldır bir yerde muhafaza ediyorduk. Şimdi o döşeme taşlarından özgün yerlerine döşeme yapılma zamanı geldi. Özgün taşları ve mermerleri yerinde kullanıyoruz. Geri kalan açık yerlerde de yeni mermerler kullanmak suretiyle döşemeyi yapıyoruz."

Güneren, caminin çevresinde yıllar içerisinde oluşan toprak kotunu da temizlediklerini belirtti.

Bu süreçte 50 santimetre kadar inerek caminin özgün döşeme kotuna ulaştıklarını ve çeşitli kalıntılar bulduklarını anlatan Güneren, şunları kaydetti:

"Takvimimize göre herhangi bir gecikmemiz söz konusu değil. Bu şantiyemizde de diğer şantiyelerimizde olduğu gibi pandemi olumsuz bir tesir yaratmadı. Eylül ekim aylarında peyzaj düzenlemesi de caminin restorasyonunu tamamen bitirmeyi, böylelikle ibadet ve ziyarete açarak hem Enez hem Türkiye turizmine kazandırmayı düşünüyoruz."

Enez Fatih Camisi

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edilen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizliler'e ait Enez'i fethetmesiyle camiye çevrildi.

Sonrasında yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi. Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, neredeyse tamamına yakını yıkılan caminin restorasyonuna 2016 yılında başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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