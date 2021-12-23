Enez Ayasofya Camii, 56 yıl sonra ibadete açılıyor

EDİRNE (DHA) - VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Edirne'de 56 yıl önce depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 6 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından açılacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 12'nci yüzyılda Bizans döneminde inşa ettirildiği tahmin edilen Ayasofya Kilisesi'nin, 1456'da Fatih Sultan Mehmet'in Enez'i fethinin ardından camiye dönüştürüldüğü, yapıya da mihrap, minber ile minare eklendiği belirtildi.

Restorasyonu tamamlanan cami, yarın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un katımıyla cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete ve ziyarete açılacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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