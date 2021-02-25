Enes Batur Dolunay sözler! Enes Batur Dolunay dinle! Enes Batur Dolunay remix!
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Enes Batur Dolunay sözler! Enes Batur Dolunay dinle! Enes Batur Dolunay remix!

25.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:09
Enes Batur Dolunay sözler! Enes Batur Dolunay dinle! Enes Batur Dolunay remix!

Reynmen - Enes Batur Dolunay! Enes Batur Dolunay sözler! Enes Batur Dolunay dinle! Enes Batur Dolunay remix! Detaylar haberimizde.

Enes Batur'un sosyal medya platformunda 138.037.929 görüntülemeye sahip Dolunay sözler! Enes Batur Dolunay dinle! Enes Batur Dolunay remix! Enes Batur Dolunay sözleri!

ENES BATUR DOLUNAY SÖZLER!

Susar

Herkes susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra

Yanıma uğra

Bir yazı tuğra

Bükelim tüm kolları

Koy koy yeni bi' kat

Onu da geçeyim iyi bi' fark

Zoruna gidenin dili kurak

Kapalı kapıya çeneni tak

Boşver geri topla

Verdiğin değerin dili olsa

Kalbimi vurmuş gidiyorsan

Acı diliyorsan ne de biliyorsan

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben (woo)

Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım ben (ey)

Koştum bi' firara

Beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben (woo)

Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım ben (ey)

Koştum bi' firara

Beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

Susar

Herkes susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra

Yanıma uğra

Bir yazı tuğra

Bükelim tüm…

ENES BATUR DOLUNAY DİNLE!

Haber Yorumları
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