Enes Batur Dolunay sözler! Enes Batur Dolunay dinle! Enes Batur Dolunay remix!
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ENES BATUR DOLUNAY SÖZLER!
Susar
Herkes susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra
Yanıma uğra
Bir yazı tuğra
Bükelim tüm kolları
Koy koy yeni bi' kat
Onu da geçeyim iyi bi' fark
Zoruna gidenin dili kurak
Kapalı kapıya çeneni tak
Boşver geri topla
Verdiğin değerin dili olsa
Kalbimi vurmuş gidiyorsan
Acı diliyorsan ne de biliyorsan
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben (woo)
Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım ben (ey)
Koştum bi' firara
Beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben (woo)
Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım ben (ey)
Koştum bi' firara
Beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
Susar
Herkes susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra
Yanıma uğra
Bir yazı tuğra
Bükelim tüm…