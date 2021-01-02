Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
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Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı

02.01.2021 07:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 08:51

Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki aracı kullanılamaz hale gelmişti. Fenomen yaşanan olayın ardından kendisine 1 milyon TL değerinde bir cip aldı.

Yayınladığı eğlenceli videolarla adını geniş bir kısma duyuran YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de talihsiz bir kaza yapmıştı. Kazadan yara almadan kurulan Batur'un 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHŞİŞ VERDİ

Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipiyle önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülenen Batur, aracını getiren valelere yüklü miktarda bahşiş verdi.

Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı

Enes Batur'un kasım ayında yaptığı kazada Camaro SS marka aracı bu hale gelmişti.

Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
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