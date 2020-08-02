Enerji deposu 'Anadolu Osmanlı Sandviçi'nin faydaları saymakla bitmiyor
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Enerji deposu 'Anadolu Osmanlı Sandviçi'nin faydaları saymakla bitmiyor

Enerji deposu 'Anadolu Osmanlı Sandviçi'nin faydaları saymakla bitmiyor Bal, kaymak, ceviz ve haşhaş ezmesi ile yaptığı sandviçler adeta enerji deposu Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde kendisi için haşhaş ezmesi üreten Mehmet Aykaç, herkes için 'Anadolu Osmanlı Sandviçi' ismini verdiği bir...

02.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:53

Enerji deposu 'Anadolu Osmanlı Sandviçi'nin faydaları saymakla bitmiyor

Bal, kaymak, ceviz ve haşhaş ezmesi ile yaptığı sandviçler adeta enerji deposu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde kendisi için haşhaş ezmesi üreten Mehmet Aykaç, herkes için 'Anadolu Osmanlı Sandviçi' ismini verdiği bir yiyecek tavsiyesinde bulunarak, "Sandviç ekmeğini diliyorsunuz, bir kaşık bal ya da pekmez, bir kaşık kaymak, 2 kaşık haşhaş, üzerini cevizi dolduruyorsun ve işine İzmir Marşı ile gidiyorsun" dedi.

Emekli olduktan soran merkeze bağlı Anıtkaya Köyü'ne dönen 66 yaşındaki Mehmet Aykaç, kendi evinin alt katına kurduğu kasnaklı haşhaş çekme makinesi ile hem haşhaş yağı hem de haşhaş ezmesi üretiyor. Fırında kavrulan haşhaş taneleri, haşhaş çekme makinesine dökülüyor. Burada bir kaç defa makineden geçen haşhaş tanelerinin bir kısmı kahvaltılık ezme olurken, bir kısmı da hamurda kullanılacak kıvama geliyor. Kurduğu tesiste kendi ihtiyacını karşıladığını söyleyen Aykaç, haşhaşın insan sağlığına olan faydalarını sıralayarak her sabah mutlaka bu besinin tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Haşhaşçılık deden toruna bizim mesleğimizdir"

1974 yılında haşhaş çekme makinesini evinin alt katındaki daireye kurdurduğunu kaydeden Aykaç, haşhaş üretiminin yasaklanmasıyla birlikte üretim yapmadığını dile getirdi. burayı kapattığını söyledi. Uzun yıllar buranın kapalı olduğunu anlatan Aykaç, "Haşhaşçılık deden toruna bizim mesleğimizdir. Haşhaş daha önce yasaktı. Bu yüzden bu tesis yıllarca kapalı kaldı. Daha sonra serbest kaldı. Bu makineyi ben 1974 yılında yaptırdım. Daha önce haşhaş elde çekilirdi. Bu fabrika sistemi bir makine. Fabrikada bunlardan yüzlerce var. Burada bir tane bizim işimizi görüyor. Emekli olunca ben burayı açtım" diye konuştu.

"Faydalarını saymakla bitiremeyiz"

Haşhaşın, Afyonkarahisar'da hem hamur işlerinde hem de tatlılarda kullanıldığını hatırlatan söyleyen Aykaç, eskiden çocuklara mama olarak da haşhaş verildiğini belirtti. Aykaç, "Biz burada daha önce yağ üretimi yapıyorduk. 1983 yılında haşhaş ezmesi çıkardık. Şimdi ise sadece haşhaş çekiyoruz. Kendi ihtiyacımızı, eşimizin dostumuzun ihtiyacını karşılıyoruz. Şu anda yağ unutuldu. Şu anda haşhaş ezmesi daha çok tüketiliyor. Haşhaş Afyon'da çok kullanılıyor. Faydalarını saymakla bitiremeyiz. Hamur işlerinde, hatta tatlılarda bile haşhaşı kullanırız. Bükme de, kamerde kullanırız. Eskiden haşhaşlı pilav yapardık. Çocuklara mama olarak verirdik. Onlarda mışıl mışıl uyurlardı" dedi

"Çocuklar düzenli olarak bunu uygulasın 3 ay içerisinde okul birincisi olur"

Haşhaşla Anadolu Osmanlı Sandviçi ismini verdiği bir yiyecek tarifini de paylaşan Aykaç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sağlık için haşhaşı kullanalım. Bundan vazgeçmeyelim. Eskiden sadece hamurda kullanılırdı. Şimdi ise kahvaltılarda da haşhaşı kullanıyoruz. Ben buradan herkese bir tarif vereceğim. Bu tarif bana özgü bir tariftir. Bu tarifin adı 'Anadolu Osmanlı Sandviçi'dir. Sandviç ekmeğini diliyorsunuz, bir kaşık bal, bir kaşık kaymak, 2 kaşık haşhaş, üzerini cevizi dolduruyorsun ve işine İzmir Marşı ile gidiyorsun. Bir öğrenci bunu düzenli olarak uygulasın 3 ay içerisinde okul birincisi olur. İnsan sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığında ve her türlü durumda haşhaş bir numaradır."

Enerji deposu 'Anadolu Osmanlı Sandviçi'nin faydaları saymakla bitmiyor

Kaynak: İHA

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