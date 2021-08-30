Endonezya, vaka sayıları düşen bölgelerde Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor
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Endonezya, vaka sayıları düşen bölgelerde Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor

Endonezya, vaka sayıları düşen bölgelerde Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Sağlık

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları düşüşe geçen bölgelerde kısıtlamaların hafifletileceği bildirildi.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları düşüşe geçen bölgelerde kısıtlamaların hafifletileceği bildirildi.

The Strait Times'ın haberine göre, Endonezya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları azalırken, ülkenin Orta Java'daki Solo ve Doğu Java'daki Malang şehirleri de dahil olmak üzere pek çok bölgesinde yarın itibarıyla bir hafta boyunca kısıtlamalar hafifletilecek.

Yetkililer geçen hafta da Jakarta, Batı Java'nın Bandung bölgesi ve Doğu Java'nın Surabaya bölgesinde ve diğer birkaç bölgede kısıtlamaları hafifletti.

İbadet yerlerinin yüzde 25 kapasiteyle veya en fazla 30 kişiyle yeniden açılmasına izin verildi. Benzer şekilde, restoranların da yüzde 25 kapasite ile sınırlı olarak faaliyet göstermesine izin verildi. Alışveriş merkezleri de toplam kapasitelerinin yarısı ile sınırlandırıldı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, pozitif vaka oranının azaldığını ve ülke genelindeki hastanelerdeki ortalama yatak doluluk oranının ise yüzde 27'ye düştüğünü belirtti.

Ülke çapında enfeksiyon sayısının, Kovid-19 vakalarının zirve yaptığı 15 Temmuz'dan bu yana yüzde 90,4 düştüğü aktarıldı.

Tedbirlerin hafifletilmesinin bir parçası olarak, tüm sanayi işletmeleri ve fabrikalar, personelini iki vardiyaya bölmek ve diğer gereksinimleri karşılamanın yanı sıra çalışanlarına Kovid-19 salgınında yaşanabilecek riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen PeduliLindungi uygulamasını şart koşacak.

Güneydoğu Asya'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Endonezya'da bugün 5 bin 436 yeni vaka bildirilirken, toplam vaka sayısı 4.08 milyona çıktı. Ülke genelinde son 24 saatte ölü sayısı 568 artarak toplam ölü sayısı 132 bin 491'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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