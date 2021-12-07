ENDONEZYA - Orta Java'da halk 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor - Haberler
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ENDONEZYA - Orta Java'da halk 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor

AA / Dasril Roszandi - Haberler | Güncel

Selden etkilenen Timbulsloyo Köyü'nden detaylar Köy sakini Masdiah ile röportaj Köy sakini Mulyono ile röportaj ENDONEZYA - Orta Java'ya bağlı Timbulsloyo Köyü'ndeki vatandaşlar 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor.

Selden etkilenen Timbulsloyo Köyü'nden detaylar

Köy sakini Masdiah ile röportaj

Köy sakini Mulyono ile röportaj ENDONEZYA - Orta Java'ya bağlı Timbulsloyo Köyü'ndeki vatandaşlar 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor. Gelgit taşkınları sebebiyle zemini ahşap malzemeden yapılmış yüzlerce ev her yıl su altında kalıyor ve evlerde hasar meydana geliyor. Köy sakinleri, gelgit yükseldiğinde her sabah en yakın köye park ettikleri araçlarına ulaşmak için botlarla yolculuk yapıyor.

ENDONEZYA - Orta Java'da halk 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor

ENDONEZYA - Orta Java'da halk 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor

ENDONEZYA - Orta Java'da halk 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor

AA / Dasril Roszandi - Son Dakika Haberleri

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