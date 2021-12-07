ENDONEZYA - Orta Java'da halk 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor
AA / Dasril Roszandi - Haberler | Güncel
Selden etkilenen Timbulsloyo Köyü'nden detaylar Köy sakini Masdiah ile röportaj Köy sakini Mulyono ile röportaj ENDONEZYA - Orta Java'ya bağlı Timbulsloyo Köyü'ndeki vatandaşlar 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor.
Selden etkilenen Timbulsloyo Köyü'nden detaylar
Köy sakini Masdiah ile röportaj
Köy sakini Mulyono ile röportaj ENDONEZYA - Orta Java'ya bağlı Timbulsloyo Köyü'ndeki vatandaşlar 4 yıldır gelgit taşkınları ile mücadele ediyor. Gelgit taşkınları sebebiyle zemini ahşap malzemeden yapılmış yüzlerce ev her yıl su altında kalıyor ve evlerde hasar meydana geliyor. Köy sakinleri, gelgit yükseldiğinde her sabah en yakın köye park ettikleri araçlarına ulaşmak için botlarla yolculuk yapıyor.