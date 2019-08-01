Endonezya'nın Şeriat ile yönetilen eyaleti Açe'de 11 kişi zina suçu sebebiyle kırbaçlandı
Endonezya'nın şeriat kanunlarına göre yönetilen özerk bölgesi Açe'de evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle 11 kişi halkın gözü önünde kırbaçlandı. Yapılan infazda beş çift evli olmadıkları gerekçesiyle, bir erkek de küçük bir kızla cinsel ilişki yaşaması sebebiyle 33 kere kırbaçlandı.
Endonezya'nın şeriat kanunlarına göre yönetilen özerk bölgesi Açe'de evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle 11 kişi halkın gözü önünde kırbaçlandı.
Yapılan infazda kadın ve erkek beş çift evli olmadıkları gerekçesiyle, bir erkek de reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı suçlamasıyla 33 defa kırbaçlanarak serbest bırakıldı. İnfazı yapılan bazı kadınların ağladığı ve ayakta güçlükle durabildiği gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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