Endonezya, Japonya ile "seyahat balonu" oluşturmak istiyor

Endonezya, Japonya ile Bali Adası'nı kapsayan bir "seyahat balonu" oluşturmak istiyor.

Endonezya, Japonya ile Bali Adası'nı kapsayan bir "seyahat balonu" oluşturmak istiyor.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno, bakanlığın Japonya ile Endonezya arasında Bali Adası için "seyahat balonu" adında yeni bir düzenleme oluşturmak amacıyla Japon hükümetine ulaştığını söyledi.

Sandiaga, seyahat balonu düzenlemesinin tam aşılı ve sigortalı ziyaretçileri kapsayacağının altını çizerek, düzenlemenin popüler tatil adasında turizmi ve ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Japonya'nın yakın zamanda Bali'ye bir heyet gönderdiğini aktaran Sandiaga, Japon delegelerin Endonezya ziyaretleri sırasında uluslararası ziyaretçileri karşılamada havaalanı yönetiminin ve turistik yerlerin hazırlığını gözlemlediklerini kaydetti.

Sandiaga, delegelerin seyahat balonu olasılığını tartışmak için Bali yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Endonezya, Kovid-19 salgınından önce yılda ortalama 500 bin Japon turisti ağırlıyordu.