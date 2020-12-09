Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında

09.12.2020 04:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 04:54
Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında

Endonezya halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde dördüncü eş zamanlı yerel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Endonezya halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde dördüncü eş zamanlı yerel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde, 9 eyalet valisi, 37 belediye ve 224 ilçe başkanlığı için bölgelerde kurulan 298 bin 939 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.

Hükümetin resmi tatil ilan ettiği ve salgına karşı tedbirlerin sıkılaştırıldığı seçim gününde, yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi 13.00'e kadar sürecek.

Nüfus yoğunluğuna göre Batı Sumatra, Güney Kalimantan, Orta Kalimantan ve Jambi valilik seçiminde önemli bölgeler olarak ön plana çıkarken, Medan, Makassar, Depok, Surabaya, Balikpapan ve Manado gibi şehirlerde belediye seçiminde büyük kentler arasında yer alıyor.

Endonezya Seçim Komisyonu'nun (KPU) verilerine göre, 20 ulusal partinin yer aldığı seçimde, 100 milyon 359 bin 152 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Öte yandan yüzde 77,5'lik bir katılımın öngörüldüğü yerel seçimde, kayıtlara göre Endonezya Hizmet Partisi (Golkar) ve Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) gibi bazı büyük partiler çeşitli bölgelerdeki ilçe seçimlerinde yer almıyor.

34 eyaleti kapsayan eş zamanlı ilk yerel seçim 2027'de yapılacak

Endonezya'nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan genel yerel seçimler şu ana kadar yapılmadı. Ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eş zamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015 yılında gerçekleştirilmişti.

Başkent Cakarta'nın da dahil olduğu 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler 2017'de, 17 eyaleti kapsayan yerel seçimler ise 2018'de düzenlenmişti.

Hükümet, 2015 yılında aldığı kararla ülke genelinde 34 eyaleti kapsayan ilk yerel seçimleri 2027 yılında yapmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

İlgili Haberler

Kuveyt'te halk sandık başında
Kuveyt'te halk sandık başında
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Pınar Altuğ Haluk Bilginer
Spor Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 04:55:09. #1.14#
title