Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
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Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

10.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:10

Arama ekiplerinin botla gemiye yanaşması Denizden çıkarılan uçak parçalarından detaylar Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Arama ekiplerinin botla gemiye yanaşması

Denizden çıkarılan uçak parçalarından detaylar Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor. Endonezya Donanması'nda görevli dalgıç ekibi ise arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Endonezya Donanması

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