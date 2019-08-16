Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan 'başkenti değiştirelim' teklifi

16.08.2019 10:33

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan bölgesine taşınması konusunda meclise resmi bir öneride bulundu.

13 milyon nüfuslu Kalimantan bölgesi, Endonezya, Malezya ve Brunei ile birlikte Borneo Adası'nda bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle