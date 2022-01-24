Endonezya'dan Giresun'a gelin geldi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Endonezyalı Sri Retnowati (46) ile Giresunlu Metin Turan (58) düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Endonezyalı Sri Retnowati (46) ile Giresunlu Metin Turan (58) düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Yağlıdere ilçesinde yaşayan dört çocuk babası Turan ile 6 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Sri Retnowati evlilik kararı aldı.

Yaklaşık bir ay önce ilçeye gelen Retnowati ile Turan'ın nikah akitleri için bugün Yağlıdere Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Yaşar İbaş, kendilerine mutluluklar dileğinde bulundu.

Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden tanıştığı eşiyle zaman içerisinde arkadaşlıklarını sürdürdüklerini ve evlilik kararı aldıklarını söyledi.

Mutluluğunu da ifade eden Turan,"Bugün nikahımızı kıydırdık. Bu vesileyle ilçemiz nüfusuna bir kişi daha kazandırmış olduk. O da Endonezyalı oldu. Çok mutluyuz." dedi.

Turan soyadını alan Endonezyalı Sri ise, Metin Turan ile evlenmekten ve Yağlıdere ilçesinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Metin ve Sri Turan çiftinin Yağlıdere ilçesinde yaşayacakları öğrenildi.