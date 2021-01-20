Endonezya'daki selde can kaybı 21'e yükseldi
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Endonezya'daki selde can kaybı 21'e yükseldi

20.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:54
Endonezya'daki selde can kaybı 21'e yükseldi

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde 12 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısının 21'e çıktığı bildirildi.

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde 12 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısının 21'e çıktığı bildirildi.

Güney Kalimantan eyaleti askeri yetkilisi Firmansyah, yaptığı açıklamada, bölge ve kenti kapsayan 11 farklı yerdeki su baskınları nedeniyle 63 bin 608 kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Firmansyah, 66 bin 763 evin su altında kaldığı ve 342 bin 987 kişinin selden olumsuz etkilendiği bölgede, şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Eyalet genelinde 21 köprü, 110 ibadethane ve 76 okulun sular altında kaldığını ifade eden Firmansyah, 18 bin hektarlık ekili tarım arazisinin de selden zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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