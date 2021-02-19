Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi
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Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

19.02.2021 05:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 05:56
Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde 14 Şubat'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde 14 Şubat'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği heyelanda, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu arada 21 kişinin toprak altında kaldığı olayda şu ana kadar 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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