Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı
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Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

16.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:52
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde dün meydana gelen depremde ölü sayısının 46'ya çıktığı bildirildi.

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde dün meydana gelen depremde ölü sayısının 46'ya çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, depremde tahliye edilen 15 binden fazla kişinin Majene'de 10, Mamuju bölgesinde 5 farklı noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini ifade etti.

Mamuju'da 37 ve Majene'de 9 olmak üzere şu ana kadar toplam 46 kişinin depremde yaşamını yitirdiğini aktaran Jati, yaralı sayısının ise 826 olduğu bilgisini paylaştı.

Jati, edindikleri son bilgiye göre, hastane, valilik ve liman işletmesi gibi kamu kurumlarının da olduğu 415 yapının zarar gördüğünü belirterek, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), dün yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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