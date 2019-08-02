Endonezya'da yanardağ alarmı

Endonezya, Batı Java'da bir gecede 5 patlama yaşanmasının ardından Canoe Yanardağı için faaliyet seviyesini 2 dereceye çıkardı.

Endonezya Jeolojik Afet Yönetim Merkezi, Doğu Java'nın Bandung şehrinde bulunan Canoe Yanardağı'nda yerel saatle dün 20.00'den bugün 02.00 sıralarına kadar 5 patlama gözlemlenmesinin ardından, yanardağ için ikinci seviye aktivite alarmı verdi. Batı Java hükümet yetkilileri, yanardağın 180 metre yüksekliğe küller savurmasının ardından kratere 1 buçuk metreden fazla yaklaşılmasını yasakladı.

Yanardağdaki volkanik hareketlilikte son zamanlarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Geçtiğimiz Cuma da aynı yanardağdan savrulan küllerin ve dumanın 200 metre yüksekliğe ulaşması üzerine Çin'in Endonezya Büyükelçiliği, vatandaşlarını yanardağ patlaması riski konusunda uyarmıştı.

Endonezya, yeraltı hareketliliğinin aktif olduğu Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer alıyor. Nisan ayında da Endonezya'nın Bali kentinde bulunan Agung Yanardağı'ndaki korkunç patlama sonrası havaya saçılan küller 3 bin metre yüksekliğe ulaşmıştı. 26 Nisan'daki patlamanın ardından yerel havacılık idaresi, uçuşlar için yüksek tehlike uyarısında bulunmuştu.

Bandung şehrinde, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Canoe Yanardağı, Endonezya'daki aktif 129 yanardağdan yalnızca biri. Turistler için bir cazibe merkezi olan yanardağın etrafında yürüyüş yapılmasına ve otobüs turları düzenlenmesine izin veriliyor. - JAVA

Kaynak: İHA