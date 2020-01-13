Endonezya'da uyuşturucu kaçakçısı ABD'liye 9 yıl hapis cezası
Endonezya'nın Bali Adası'nda uyuşturucu satmakla suçlanan ABD'li bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece 9 yıl 4 ay hapse mahkum edildi
13.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:09
Endonezya'da bir mahkeme, turistik Bali Adası'nda uyuşturucu satmaktan suçlu bulduğu bir ABD vatandaşını 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Polis, geçen mayıs ayında Kaliforniya doğumlu Ian Andrew Hernandez'in kaldığı kiralık eve düzenlediği baskında her biri 6,6 gramdan oluşan 10 paket kokain bulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com