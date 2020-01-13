Endonezya'da uyuşturucu kaçakçısı ABD'liye 9 yıl hapis cezası
Haberler » Dünya » Endonezya'da uyuşturucu kaçakçısı ABD'liye 9 yıl hapis cezası - Haberler

Endonezya'da uyuşturucu kaçakçısı ABD'liye 9 yıl hapis cezası

Endonezya'nın Bali Adası'nda uyuşturucu satmakla suçlanan ABD'li bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece 9 yıl 4 ay hapse mahkum edildi

13.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:09
Endonezya'da uyuşturucu kaçakçısı ABD'liye 9 yıl hapis cezası

Endonezya'da bir mahkeme, turistik 'nda uyuşturucu satmaktan suçlu bulduğu bir ABD vatandaşını 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.


Polis, geçen mayıs ayında Kaliforniya doğumlu Ian Andrew Hernandez'in kaldığı kiralık eve düzenlediği baskında her biri 6,6 gramdan oluşan 10 paket kokain bulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler