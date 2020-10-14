Endonezya'da ülkenin en büyük İslami bankası kurulacak
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Endonezya'da ülkenin en büyük İslami bankası kurulacak

14.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:59
Endonezya'da ülkenin en büyük İslami bankası kurulacak

Endonezya'da üç devlet bankası, ülkenin en büyük İslami bankasını kurmak amacıyla finansal iş birliği konusunda anlaştı.

Endonezya'da üç devlet bankası, ülkenin en büyük İslami bankasını kurmak amacıyla finansal iş birliği konusunda anlaştı.

Devlete ait Endonezya Rakyat Bankası (BRI), Negara Endonezya Bankası (BNI) ve Mandiri Bankası, İslami finansal yapıların katılımıyla ülkenin en büyük İslami bankasının kurulması konusunda şartlı birleşme anlaşması imzaladı.

İslami finansal yapıda ülkenin en büyük kredi açan bankası olması hedeflenen iş birliği kapsamında ülkede helal endüstrinin büyümesinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Paramadina Üniversitesi'nden ekonomist Handi Risza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni İslami bankayla giyim, turizm, içecek ve yiyecek gibi alanlarda giderek büyüyen helal sektörünün İslami bankalardan büyük ölçüde finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Risza, yeni kurulacak bankanın 160 trilyon rupiah (10,8 milyar dolar) kredi açma kapasitesine sahip olacağını ve bu kapasitenin devletin sermaye girişleriyle artmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Kuruluşla ilgili tüm sürecin Şubat 2021'de tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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