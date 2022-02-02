Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor
AA, Eko Siswono Toyudho - Güncel
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SHOTLIST: Test için gelenlerin laboratuvar bahçesinde araç kuyruğu oluşturması Araçlarında test olan vatandaşlar Sağlık görevlilerinin test kitlerini hazırlaması Sağlık görevlilerinin test yapması Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa...
SHOTLIST:
Test için gelenlerin laboratuvar bahçesinde araç kuyruğu oluşturması
Araçlarında test olan vatandaşlar
Sağlık görevlilerinin test kitlerini hazırlaması
Sağlık görevlilerinin test yapması Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Bakanlık verilerine göre ülkede koronavirüs vakaları 16 bine ulaştı. Başkent Cakarta'da vatandaşlara laboratuvarlarda Kovid-19 testleri yapıldı.