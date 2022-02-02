Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor

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Test için gelenlerin laboratuvar bahçesinde araç kuyruğu oluşturması

Araçlarında test olan vatandaşlar

Sağlık görevlilerinin test kitlerini hazırlaması

Sağlık görevlilerinin test yapması Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Bakanlık verilerine göre ülkede koronavirüs vakaları 16 bine ulaştı. Başkent Cakarta'da vatandaşlara laboratuvarlarda Kovid-19 testleri yapıldı.