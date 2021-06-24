Endonezya'da Kovid-19 test sonucunu gizleyen din adamına 4 yıl hapis cezası
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Endonezya'da Kovid-19 test sonucunu gizleyen din adamına 4 yıl hapis cezası

Endonezya'da Kovid-19 test sonucunu gizleyen din adamına 4 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Endonezya'da yasaklı bir örgütün lideri olan din adamına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunu gizlediği ve temaslı kişilerin izlenmesini zorlaştırdığı için 4 yıl hapis cezası verildi.

Endonezya'da yasaklı bir örgütün lideri olan din adamına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunu gizlediği ve temaslı kişilerin izlenmesini zorlaştırdığı için 4 yıl hapis cezası verildi.

Doğu Jakarta Bölge Mahkemesi, yasaklı İslam Savunucuları Cephesinin (FPI) lideri Muhammed Rızık Şihab'ı, Kovid-19 test sonucu hakkında yalan söylediği, bunun temaslı kişileri izlemeyi zorlaştırdığı gerekçesiyle 4 yıl hapse mahkum etti.

Şihab, kararı reddettiğini ve temyize gideceğini belirterek Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun müttefiki olan ve Kur'an-ı Kerim ile alakalı tahrik edici sözlerinden ötürü hapse mahkum edilen Cakarta'nın eski Hristiyan Valisi'ne güçlü muhalefeti nedeniyle siyasi zulmün kurbanı olduğunu savundu.

Bu arada Şihab'ın binlerce destekçisi, geçen aralıktan bu yana tutuklu olan din adamının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Mahkemeye giden sokakları kapatan polis, Şihab destekçilerini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Bölgeden ayrılmayı reddeden yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Şihab, Endonezya'da 2017'de dönemin Cakarta Valisi "Ahok" lakaplı Basuki Tjahaja Purnama'ya karşı başlattığı isyan ile gündeme gelmişti.

Hristiyan Vali Purnama'nın, Kur'an-ı Kerim ile alakalı tahrik edici sözlerinden ötürü dine hakaret suçlamasıyla yargılanmasını talep eden Şihab, ülke çapında geniş katılımlı protestolar düzenlemişti.

Aynı yıl hakkında "Endonezya'nın kuruluş ilkelerine hakaret" ve "ahlaksızlık" davaları açılan FPI lideri, ülkesini terk ederek, Suudi Arabistan'a yerleşmişti.

Muhammed Rızık Şihab'ın Endonezya'ya dönüşü

2019'da delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından ülkeye dönme kararı alan Şihab, 10 Kasım 2020'de Endonezya'ya gelmişti.

Şihab, ülkeye döndükten sonra Cakarta'da destekçileriyle miting düzenleyerek, hükümetin tepkisini çekmiş ve başkentte Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 13 Aralık 2020'de gözaltına alınmıştı.

Liderlerinin siyasi nedenlerle gözaltına alındığını öne süren çok sayıda FPI üyesi ve hükümet karşıtı, 18 Aralık'ta ülke çapında protesto düzenlemişti.

Cakarta'da polisle göstericilerin çatışması sonucu 6 FPI üyesi öldürülmüştü.

Şihab, 27 Mayıs'ta Kovid-19 salgını sırasında kızının düğününe binlerce destekçisinin katılması ve miting düzenleyerek salgın kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
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