Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
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Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Anadolu Ajansı / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 21 bin 95 artarak 2 milyon 93 bin 962'ye yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 21 bin 95 artarak 2 milyon 93 bin 962'ye yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı görüldü. Vaka artışının önüne geçmek amacıyla kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Sokağa çıkma sınırlamaları akşam 21.00 ile sabah 04.00 saatleri arasında yürürlüğe girdi.

Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eko Siswono Toyudho

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.
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Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede - Haberler
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