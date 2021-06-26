Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 21 bin 95 artarak 2 milyon 93 bin 962'ye yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı görüldü.