Endonezya'da Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı - Haberler
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Endonezya'da Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı

AA, Dasril Roszandi - Güncel
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Kilise binasından detay Aşı olmak için gelenlere kayıt oluşturulması Aşı öncesi kontroller Aşılama detayları CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Batak Christian Huria Kilisesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı.

Kilise binasından detay

Aşı olmak için gelenlere kayıt oluşturulması

Aşı öncesi kontroller

Aşılama detayları

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Batak Christian Huria Kilisesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı.

Endonezya'da Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı

Endonezya'da Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı

Endonezya'da Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı

AA / Dasril Roszandi - Güncel

Endonezya, Jakarta, Aşı, Güncel, Haber

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