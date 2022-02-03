Endonezya'da Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı
AA, Dasril Roszandi - Güncel
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Kilise binasından detay Aşı olmak için gelenlere kayıt oluşturulması Aşı öncesi kontroller Aşılama detayları CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Batak Christian Huria Kilisesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı.
Kilise binasından detay
Aşı olmak için gelenlere kayıt oluşturulması
Aşı öncesi kontroller
Aşılama detayları
CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Batak Christian Huria Kilisesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulandı.