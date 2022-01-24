Endonezya'da kötü ruhları kovmak için su altında dans gösterisi düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da kötü ruhları kovmak için su altında dans gösterisi düzenlendi

AA / Firdaus Wajidi - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜNTÜ Endonezya'da dalgıçlar başkent Jakarta'da 2022 Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında, su altında geleneksel Çin Dansı gösterisi düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNTÜ Endonezya'da dalgıçlar başkent Jakarta'da 2022 Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında, su altında geleneksel Çin Dansı gösterisi düzenledi.

Ülkede "Barongsai" olarak adlandırılan dans, Çin'de "Wu Shi", Dünya'da ise "Aslan Dansı" ismiyle popüler.

Çin halkı tarafından bir dua olduğuna inanılan dans, iyi şansları çağırıp kötü ruhları kovmak için gerçekleştiriliyor.

Endonezya'da kötü ruhları kovmak için su altında dans gösterisi düzenlendi

Endonezya'da kötü ruhları kovmak için su altında dans gösterisi düzenlendi

Endonezya'da kötü ruhları kovmak için su altında dans gösterisi düzenlendi

AA / Firdaus Wajidi - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Dans, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title