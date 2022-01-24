Endonezya'da kötü ruhları kovmak için su altında dans gösterisi düzenlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜNTÜ Endonezya'da dalgıçlar başkent Jakarta'da 2022 Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında, su altında geleneksel Çin Dansı gösterisi düzenledi.

Ülkede "Barongsai" olarak adlandırılan dans, Çin'de "Wu Shi", Dünya'da ise "Aslan Dansı" ismiyle popüler.

Çin halkı tarafından bir dua olduğuna inanılan dans, iyi şansları çağırıp kötü ruhları kovmak için gerçekleştiriliyor.