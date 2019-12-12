Endonezya'da "dünyanın en eski hayvan resmi" bulundu

12.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:54

Endonezya'da mağarada bulunan çizimlerin, "dünyanın en eski hayvan resimleri" olduğu bildirildi.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesinin araştırmasına göre, iki yıl önce Sulawesi Adası'nda bir kireçtaşı mağarasında bulunan hayvan figürlerinin, Üst Paleolitik döneme ait en az 43 bin 900 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi.

Tarih öncesi bir av sahnesinin betimlendiği, 4,5 metre genişliğindeki çizimin, mızrak, avcı insanlar ve vahşi hayvan figürlerinden oluştuğu aktarıldı.

Çizimlerin şu ana kadar bilinen hikaye anlatıcılığının en eski resimsel kaydı olduğu bilgisini paylaşan araştırmacılar, yıllarca en eski mağara çizimlerinin Avrupa'da ortaya çıktığının sanıldığını ancak Endonezya'daki resimlerin bunun aksini gösterdiğini kaydetti.

Geçen yıl Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki mağarada bulunan hayvan resminin de en az 40 bin yıl öncesine ait olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA