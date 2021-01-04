Endonezya'da çocuk tacizcilerine yönelik kimyasal hadım cezasına onay
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Endonezya'da çocuk tacizcilerine yönelik kimyasal hadım cezasına onay

04.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:49
Endonezya'da çocuk tacizcilerine yönelik kimyasal hadım cezasına onay

Endonezya'da çocuklara yönelik cinsel istismarın önüne geçmek amacıyla kimyasal hadım cezası getirildi.

Endonezya'da çocuklara yönelik cinsel istismarın önüne geçmek amacıyla kimyasal hadım cezası getirildi.

Devlet Başkanlığı Sekreterliğinden dün yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, çocukların cinsel istismarını önlemek ve bu suça karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla kimyasal hadımı içeren yeni yasa değişikliğini onayladı.

Yasa kapsamında ceza alanlara yönelik kimyasal hadım uygulaması, azami 2 yılda yerine getirilecek.

Çocuklara cinsel tacizde bulunanlara elektronik kelepçe takılmasının yanı sıra hadım cezası sonrası psikiyatrik ve tıbbi rehabilitasyon uygulanacağı kaydedildi.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ise söz konusu cezayı, "eski çağlara doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Cezaya karşı çıkanlar, bunun cinsel istismar sorununu uzun vadede çözmeyeceğini savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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