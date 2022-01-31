Endonezya'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları

AA, Riky Sultana - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Balık pazarından detaylar Balıkçıların süt balığını temizlemesi Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar Tezgahtaki balıklar CAKARTA - Endonezya'nın Cakarta kentindeki Rawa Belong sokak pazarında, genellikle Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında tüketilen "Bandeng Imlek" olarak...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Balık pazarından detaylar

Balıkçıların süt balığını temizlemesi

Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar

Tezgahtaki balıklar CAKARTA - Endonezya'nın Cakarta kentindeki Rawa Belong sokak pazarında, genellikle Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında tüketilen "Bandeng Imlek" olarak bilinen süt balığı satışı yapıldı.

Endonezya'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları

Endonezya'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları

Endonezya'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları

AA / Riky Sultana - Kültür Sanat

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Jakarta, Kültür Sanat, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title