Endonezya'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları
AA, Riky Sultana - Kültür Sanat
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Balık pazarından detaylar Balıkçıların süt balığını temizlemesi Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar Tezgahtaki balıklar CAKARTA - Endonezya'nın Cakarta kentindeki Rawa Belong sokak pazarında, genellikle Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında tüketilen "Bandeng Imlek" olarak...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Balık pazarından detaylar
Balıkçıların süt balığını temizlemesi
Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar
Tezgahtaki balıklar CAKARTA - Endonezya'nın Cakarta kentindeki Rawa Belong sokak pazarında, genellikle Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında tüketilen "Bandeng Imlek" olarak bilinen süt balığı satışı yapıldı.