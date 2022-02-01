Endonezya'da "Çin Yeni Yıl" kutlamaları

Endonezya'nın Cakarta kentine bağlı Setiabudi'deki Amurva Bhumi Vihara tapınağında Çin Yeni Yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımın olduğu törende ziyaretçiler, tütsü ve mum yakarak yeni yıllarının bereketli geçmesi için dualar etti.