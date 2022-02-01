Endonezya'da "Çin Yeni Yıl" kutlamaları
AA, Dasril Roszandi - Güncel
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Endonezya'nın Cakarta kentine bağlı Setiabudi'deki Amurva Bhumi Vihara tapınağında Çin Yeni Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Endonezya'nın Cakarta kentine bağlı Setiabudi'deki Amurva Bhumi Vihara tapınağında Çin Yeni Yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımın olduğu törende ziyaretçiler, tütsü ve mum yakarak yeni yıllarının bereketli geçmesi için dualar etti.