Endonezya'da aynı aileden 5 kişi fotoğraf çekerken yıkılan iskeleden göle düşerek boğuldu
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Endonezya'da aynı aileden 5 kişi fotoğraf çekerken yıkılan iskeleden göle düşerek boğuldu

Endonezya'da aynı aileden 5 kişi fotoğraf çekerken yıkılan iskeleden göle düşerek boğuldu
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Endonezya'da aynı aileden 5 kişi fotoğraf çekimi sırasında çöken iskeleden göle düşerek yaşamını yitirdi.

Endonezya'da aynı aileden 5 kişi fotoğraf çekimi sırasında çöken iskeleden göle düşerek yaşamını yitirdi.

Jakarta Post'un haberine göre, aynı aileden 14 kişi, Batı Sumatra eyaletindeki Kandi gölünde bulunan iskeleye çıktı. Burada fotoğraf çekimi sırasında ağırlık nedeniyle iskele çöktü.

Çökme nedeniyle göle düşen 5 kişi boğuldu.

İskeledeki diğer aile üyeleri ise kazadan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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