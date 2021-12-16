Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi

Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması

Çocukların ders dinlemesi

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj

Öğrencilerden detaylar

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor. Sığınmacı öğrenciler yerleşim beklerken, Arakanlı öğretmen eksikliği dolayısıyla ortaya çıkan iletişim sorunu ve eğitim merkezine ulaşım masrafları gibi problemler sebebiyle eğitimlerinde zorluk çekiyor.