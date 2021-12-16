Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor
AA / Anton Raharjo - Haberler | Güncel
Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması Çocukların ders dinlemesi Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj Öğrencilerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor.
Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi
Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması
Çocukların ders dinlemesi
Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj
Öğrencilerden detaylar
CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor. Sığınmacı öğrenciler yerleşim beklerken, Arakanlı öğretmen eksikliği dolayısıyla ortaya çıkan iletişim sorunu ve eğitim merkezine ulaşım masrafları gibi problemler sebebiyle eğitimlerinde zorluk çekiyor.