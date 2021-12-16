Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor - Haberler
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Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

AA / Anton Raharjo - Haberler | Güncel

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması Çocukların ders dinlemesi Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj Öğrencilerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor.

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi

Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması

Çocukların ders dinlemesi

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj

Öğrencilerden detaylar

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor. Sığınmacı öğrenciler yerleşim beklerken, Arakanlı öğretmen eksikliği dolayısıyla ortaya çıkan iletişim sorunu ve eğitim merkezine ulaşım masrafları gibi problemler sebebiyle eğitimlerinde zorluk çekiyor.

Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

AA / Anton Raharjo - Son Dakika Haberleri

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