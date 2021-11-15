Endonezya'da Afgan sığınmacılardan protesto - Haberler
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Endonezya'da Afgan sığınmacılardan protesto

AA / Surya Fachrizal Aprianus - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: UNHCR temsilciliği önünde toplanan protestocular Pankart taşıyan çocuklar Slogan atan sığınmacılar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Afgan sığınmacılar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilciliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

UNHCR temsilciliği önünde toplanan protestocular

Pankart taşıyan çocuklar

Slogan atan sığınmacılar

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Afgan sığınmacılar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilciliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Afgan sığınmacılar, hükümetten ve yetkili kurumlardan başka ülkelere gönderilmelerini talep etti.

Endonezya'da Afgan sığınmacılardan protesto

Endonezya'da Afgan sığınmacılardan protesto

Endonezya'da Afgan sığınmacılardan protesto

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AA / Surya Fachrizal Aprianus - Son Dakika Haberleri

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