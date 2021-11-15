Endonezya'da Afgan sığınmacılardan protesto
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: UNHCR temsilciliği önünde toplanan protestocular Pankart taşıyan çocuklar Slogan atan sığınmacılar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Afgan sığınmacılar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilciliği önünde protesto gösterisi düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
UNHCR temsilciliği önünde toplanan protestocular
Pankart taşıyan çocuklar
Slogan atan sığınmacılar
CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Afgan sığınmacılar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilciliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Afgan sığınmacılar, hükümetten ve yetkili kurumlardan başka ülkelere gönderilmelerini talep etti.