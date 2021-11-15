Endonezya'da Afgan sığınmacılardan protesto

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UNHCR temsilciliği önünde toplanan protestocular

Pankart taşıyan çocuklar

Slogan atan sığınmacılar

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Afgan sığınmacılar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilciliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Afgan sığınmacılar, hükümetten ve yetkili kurumlardan başka ülkelere gönderilmelerini talep etti.